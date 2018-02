Ida de Alencar a homenagem será confirmada só amanhã

Hoje, mais cedo, o médico Francisco Carnevale informou que, a princípio, o ex-vice-presidente estará presente na homenagem. "A programação é de que ele vá", afirmou o radiologista, segundo o qual Alencar participará da homenagem se o seu estado de saúde se mantiver estável. "Como está hoje", ressaltou.

O ex-vice-presidente está internado no Hospital Sírio-Libanês desde 22 de dezembro, quando passou por uma cirurgia de emergência em razão de uma hemorragia digestiva. O quadro de saúde do paciente é estável, mas ainda inspira cuidados. Alencar trava uma luta contra um câncer no abdome há mais de 13 anos.

O que tem preocupado a equipe médica é a maneira como o ex-vice-presidente será transportado até o evento. Uma unidade móvel de emergência, munida de aparelhos médicos, deve acompanhá-lo. O paciente será transportado em uma cadeira de rodas e, após a homenagem, retornará ao hospital. A presidente Dilma Rousseff participará da festa. A assessoria do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou sua presença no evento.