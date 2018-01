ICMS não impede queda nos combustíveis, diz Alckmin Atribuir à cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pelos Estados a razão pela qual os preços dos combustíveis ao consumidor não apresentaram a queda de 20% projetada pelo governo federal é "mentira" e "balela", segundo o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB-SP). O governador afirmou que o governo acompanhará o mercado e reduzirá a cobrança do imposto sobre os combustíveis. "Não vamos cobrar ICMS sobre o que não é devido" ressaltou. De acordo com Alckmin, a cobrança do ICMS seria responsável por apenas 3 pontos porcentuais da frustração da expectativa de baixa dos preços da gasolina nas bombas. "Os outros 17 pontos percentuais não são do ICMS; alguém está ficando com esse dinheiro e não é a Fazenda do Estado", disse o governador. Alckmin explicou que, seguindo acordo firmado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), o governo paulista reduziu em 8% a cobrança do ICMS sobre os combustíveis. "À medida que caírem os preços dos combustíveis, cairá também o ICMS", acrescentou. Ele acrescentou que o governo não poderia se antecipar à baixa e deixar de cobrar o imposto, sob pena de ser alvo de ações civis públicas e de ser enquadrado na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Embora o preço da gasolina tenha registrado queda superior a 25% na refinaria ? o que, nas previsões do governo federal, refletiria em baixa de 20% nas bombas ?, os preços ao consumidor haviam sinalizado até quinta-feira retração de até 14%, de acordo com levantamento do Sincopetro, sindicato dos postos do Estado. O sindicato atribuiu o fato tanto à cobrança do ICMS, como ao aumento da margem de comercialização das distribuidoras de combustíveis. Ainda sobre o recolhimento do ICMS na área energética, o governador Geraldo Alckmin assegurou que São Paulo não entrará com ação judicial pedindo a suspensão do pagamento da dívida do Estado junto à União, em razão da redução da arrecadação do imposto provocada pelo racionamento de energia, a exemplo do que fez o governo do Rio. Ontem, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Marco Aurélio de Mello, deferiu parcialmente a ação cautelar incidental impetrada pelo governo fluminense, reconhecendo a responsabilidade da União na redução da arrecadação do imposto e decidindo que o governo do Rio poderá abater 80% da perda com a arrecadação do ICMS na parcela mensal da dívida. "Vamos aguardar o pronunciamento final do STF", disse Alckmin. "Se o STF mantiver a liminar do ministro Marco Aurélio o próprio governo federal terá de conversar com todo o mundo."