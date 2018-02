IBP diz que briga de royalties pode atrapalhar leilão O presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP), João Carlos de Luca, afirmou, nesta sexta-feira, que a 11ª Rodada de petróleo, marcada para os dias 14 e 15 de maio, pode ser prejudicada pela discussão sobre os royalties. Segundo ele, a briga pode espantar investimentos. "A indústria está muito preocupada com esta discussão porque pode atingir estabilidade regulatória e segurança jurídica", disse a jornalistas no Fórum Nacional de Secretários para Assuntos de Energia.