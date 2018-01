Ibovespa fecha na mínima com tombo da Petrobras

No fim o do dia, o Ibovespa terminou com baixa de 2,36%, aos 51.244,87 pontos, o menor patamar desde 30 de agosto. Na máxima, o índice alcançou 52.479 pontos (-0,01%). O índice acumula queda de 15,93% no ano. O giro financeiro totalizou R$ 7,478 bilhões.

A Petrobras anunciou na sexta-feira um reajuste de 4% para a gasolina e 8% para o diesel nas refinarias, sem divulgar como será a nova metodologia de precificação. A falta de esclarecimento da fórmula de reajuste fez o Credit Suisse rebaixar a recomendação para as ações da estatal de outperform (desempenho acima da média do mercado) para underperform (desempenho abaixo) e cortar o preço-alvo das ADRs de US$ 25,00 para US$ 14,00. Petrobras ON perdeu 10,37% e PN caiu 9,21%, fechando a sessão na mínima.

Ao sair de um evento em São Paulo, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, se recusou a comentar o declínio das ações da estatal e disse que o impacto da alta da gasolina na bomba será de 2% a 2,5%, mas que a inflação está controlada no País. O Ibre/FGV estima que o impacto imediato da alta da gasolina na inflação poderá ficar entre 0,08 e 0,10 ponto porcentual, se o repasse para o consumidor final ficar em torno de 2,0% a 2,5%, como calculou a consultoria LCA.

As ações da Vale também recuaram na sessão, contaminadas pelo mau humor no mercado. Nesta segunda a mineradora anunciou o plano de investimentos da empresa para 2014, que ficou abaixo do previsto para este ano, como já era esperado pelos analistas. Vale ON caiu 1,28% e Vale PN recuou 0,46%.

O pessimismo dos investidores no primeiro pregão de dezembro ocorre na véspera da divulgação dos números do terceiro trimestre do Produto Interno Bruto (PIB), prevista para as 9 horas desta terça-feira. A semana conta ainda com a divulgação da produção industrial de outubro, na quarta-feira, e da ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, na quinta-feira.