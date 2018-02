Ibope/Sergipe: Barreto aparece empatado com Amorim O atual governador de Sergipe e candidato à reeleição, Jackson Barreto (PMDB), aparece empatado tecnicamente com Eduardo Amorim, do PSC, com 33% das intenções de voto cada, de acordo com pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira. Encomendada pela TV Sergipe e divulgada pelo portal de notícias G1, a pesquisa mostrou ainda que a candidata do Psol, Sônia Meire, tem 4% das intenções, seguida por Betinho, do PTN, com 2%. Brancos e nulos somam 19%.