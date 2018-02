Ibope: Serra tem 43% das intenções de voto no MT

Na disputa pelo governo do Estado o pré-candidato e governador de Mato Grosso Silval Barbosa (PMDB) lidera com 31% das intenções de voto, seguido do ex-prefeito de Cuiabá Wilson Santos (PSDB) com 27%, e do empresário Mauro Mendes (PSB) com 15%. Os votos brancos e nulos somam 6%. Outros 21% não souberam responder.

Na disputa pelas duas vagas ao Senado Federal a liderança é do ex-governador do Mato Grosso Blairo Maggi que tem 75% das intenções de voto. Em segundo lugar ficou Antero Paes de Barros (PSDB) com 35%, seguido de Carlos Abicalil (PT) com 24% e Pedro Taques (PSB) com 9%. Os votos brancos e nulos somaram 3% e 11% não souberam opinar.

Segundo a emissora de TV, afiliada à Rede Globo, a pesquisa estimulada foi realizada entre os dias 1º e 4 de maio. Foram ouvidas 812 pessoas e a margem de erro é de 3% para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional eleitoral sob o número 10.622/2010.