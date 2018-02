Ibope: Senadora ameaça reeleição de Tarso no RS Pesquisa Ibope divulgada nessa segunda-feira, 30, sobre a intenção de voto para o governo do Rio Grande do Sul mostra que o governador Tarso Genro (PT) é ameaçado pela senadora Ana Amélia Lemos (PP). O levantamento, contratado pelo Grupo RBS, ouviu 1.008 eleitores entre os dias 24 e 27 de setembro. O estudo, que tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, mostra que Tarso fica à frente de Ana Amélia nas pesquisas espontânea e estimulada, mas com uma pequena vantagem.