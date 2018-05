Ibope: Renan e Dilma lideram pesquisas em Alagoas

No primeiro cenário apresentado aos eleitores, o presidente do Senado, Renan Calheiros, aparece com 41% das intenções de votos, seguido pelo senador Benedito de Lira (PP) com 21%; Alexandre Toledo (PSB), com 4%; e Mario Agra (PSOL), com 3%. O número de votos brancos, nulos e que não souberam somam 30%.

Ainda não está definido se o PMDB lançará o nome de Renan Calheiros ou do deputado federal Renan Filho, primogênito do senador. O deputado também aparece na frente quando colocado no lugar do pai. De acordo com o levantamento, neste cenário, Renan Filho conta com 29%; Benedito de Lira, 26%; Alexandre Toledo, 5%; e Mario Agra, 4%. O número de votos brancos, nulos e indecisos sobe para 35%.

Apesar de liderar as pesquisas, Renan Calheiros também está na frente com o maior índice de rejeição. De acordo com o Ibope, 28% dos entrevistados não votariam "de jeito nenhum" no senador. Esse mesmo índice é partilhado por Mario Agra. Próximo dos dois aparece Benito de Lira, com uma rejeição de 27%, seguido por Marcos Fireman, com 23%. O deputado Renan Filho tem um índice de rejeição de 17%.

O levantamento também abordou os eleitores sobre a disputa presidencial. De acordo com a pesquisa, se a eleição fosse hoje, a presidente Dilma teria 60% das intenções de votos, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), 9%, e o senador Aécio Neves (PSDB), 5%. Votos Brancos, nulos e não souberam somam 21%.

A maioria dos entrevistados (55%) classificam a administração da presidente Dilma como ótima e boa. Os índices de aprovação da petista superam a do atual governador Teotônio Vilela Filho (PSDB), que conta com apenas 30% de ótimo e bom. Outros 33% acham a gestão do tucano regular e 31% ruim e péssimo.

Senado

Na disputa para o Senado, o atual senador e ex-presidente Fernando Collor (PTB) aparece na frente, com 38% das intenções de votos. A ex-senadora Heloisa Helena (Psol) conta 32%; Luciano Barbosa (PMDB), 9%; e José Thomaz Nono (DEM), 6%. Branco nulos e não souberam responder somam 16%.

A pesquisa, registrada na Justiça Eleitoral, foi feita a pedido do PMDB e realizada de 22 a 25 de março. Foram entrevistados 812 eleitores. A margem de erro estimada é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra.