Ibope registra pesquisa nacional encomendada pela CNI no TSE O Ibope registrou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na última segunda-feira (5), uma nova pesquisa de intenção de votos para presidente da República nas eleições deste ano. De acordo com informações do site do TSE, o levantamento foi encomendado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e estão sendo entrevistadas, desde o domingo (4) até a quinta-feira (8), 2.002 pessoas em municípios escolhidos por sorteio. A lei eleitoral determina que os institutos de pesquisa façam o registro da sondagem de opinião no TSE no prazo de até cinco dias antes da divulgação dos resultados. A assessoria de imprensa da CNI informou que ainda não há uma data definida para divulgar a pesquisa, mas antecipou à Agência Estado que, normalmente, distribui os levantamentos deste tipo à imprensa no final da primeira quinzena do mês. Na mais recente pesquisa de âmbito nacional, divulgada pelo Ibope na sexta-feira (2), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manteve a liderança em todos os cenários sugeridos. Na ocasião, o Ibope destacou que ele venceria no primeiro turno, com 60% dos votos válidos (quando são excluídos brancos e nulos), tanto no cenário com um candidato do PMDB quanto no cenário sem um representante deste partido. O levantamento apontou que, na pesquisa estimulada, Lula apareceu com 48% das intenções de voto em dois cenários. No primeiro, com o senador Pedro Simon (PMDB-RS), o presidente ficou com uma diferença de 30 pontos, em relação ao segundo colocado, o pré-candidato do PSDB, Geraldo Alckmin (PSDB), que atingiu 18% das intenções. No segundo cenário, a diferença caiu 1 ponto, com o tucano alcançando 19% da preferência do eleitorado. Em um eventual segundo turno, o petista venceria com 53% das intenções de voto, com 22 pontos percentuais à frente de Alckmin, com 31%. Nesta terça-feira, uma outra pesquisa do Ibope, realizada apenas no Estado de São Paulo, será divulgada pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região (Setcesp).