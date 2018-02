Ibope registra duas pesquisas eleitorais para presidente O Instituto Ibope registrou na Justiça Eleitoral duas pesquisas de intenção de voto para presidente da República, uma com aferição no Estado de São Paulo e outra, no Brasil inteiro. De acordo com registro no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a equipe do instituto está nas ruas desde ontem para entrevistar 1.806 eleitores no Estado paulista e 2.506 em todo o território nacional.