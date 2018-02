Ibope: petista sobe 10 pontos na disputa em Recife O candidato João Costa (PT) deu um salto de 10 pontos porcentuais e agora lidera com 30% das intenções de voto a disputa pela Prefeitura do Recife, embora esteja em empate técnico com o ex-governador Mendonça Neto (DEM), que oscilou 3 pontos para baixo e agora tem 27%. A seguir aparecem os candidatos Cadoca (PSC), com 20% (22% em julho), e Raul Henry (PMDB), com 6% (7% em julho). Os números são da pesquisa Ibope contratada pelo jornal O Estado de S. Paulo e pela TV Globo, divulgada hoje. Costa também cresceu na pesquisa espontânea, pulando de 9% há um mês, para 21%. Mendonça foi de 8% para 13%. Os outros ficaram estáveis. Porém, nas simulações de segundo turno, Mendonça vence os embates contra os dois principais adversários, embora na disputa com Costa a diferença tenha sido substancialmente reduzida desde julho. Na simulação contra o petista, o candidato do DEM venceria por 48% a 38% (há um mês, o resultado era 58% a 28%) e bateria Cadoca por 47% a 33% (era 48% a 35%). Cadoca venceria Costa por 44% a 40% (54% a 31% em julho). Os dois líderes na disputa, Costa e Mendonça, têm também a menor rejeição do eleitorado, ambos com 16%, seguidos por Cadoca, com 22%, e Henry, com 23%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) sob número 034/08. Foram entrevistados 805 eleitores maiores de 16 anos na capital pernambucana entre os dias 11 e 13 de agosto. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos.