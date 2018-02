Ibope: No Rio, Dilma tem 38%, Marina, 30%, e Aécio, 11% Pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira, 26, mostra que a candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, lidera a corrida presidencial no Estado do Rio de Janeiro, com 38% das intenções de voto, seguida da candidata do PSB, Marina Silva, com 30%, e do candidato do PSDB, Aécio Neves, com 11%. Na mesma mostra, Pastor Everaldo (PSC) e Luciana Genro (PSOL) têm 1% cada. Brancos e nulos somam 12% e não sabe e não respondeu são 5%.