Ibope: No DF, Marina tem 35%, Dilma, 20%, e Aécio, 18%

Em seguida aparece a presidente e candidata à reeleição pelo PT, Dilma Rousseff, com 20%, empatada tecnicamente com o candidato do PSDB, Aécio Neves, com 18%. Na mesma mostra, Pastor Everaldo (PSC) tem 2% das intenções de voto e Luciana Genro (PV), 1%. Brancos e nulos somam 4% e não sabe e não respondeu, 19%.

A pesquisa Ibope, encomendada pela Rede Globo, ouviu 1.204 eleitores no Distrito Federal, entre os dias 23 e 25 de agosto. A margem de erro da mostra é de três pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança, de 95%. A pesquisa está registrada no TRE sob o número DF-00034/2014 e no TSE sob o número BR-00425/2014.