Ibope: no DF, Arruda tem 37%; Agnelo e Rollemberg, 16%

Nas projeções de segundo turno, Arruda venceria o atual governador do PT por 45% contra 23%. Na disputa contra Rollemberg, o candidato do PR também venceria a corrida eleitoral por 39% a 30%.

Rejeição

O Ibope avaliou também a taxa de rejeição dos concorrentes ao governo do Distrito Federal. O atual governador Agnelo Queiroz (PT) registrou a maior taxa, com 43%, seguido de José Roberto Arruda com 29%, Toninho do PSOL com 6%, Luiz Pitiman com 8%, Perci Marrara com 8% e Rodrigo Rollemberg com 5%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 23 e 25 de agosto. O instituto ouviu 1.204 eleitores em todo o Distrito Federal. A margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número DF-00034/2014 e no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-00425/2014.