Ibope mostra Roriz na liderança para o governo do DF O ex-governador Joaquim Roriz (PSC) lidera a pesquisa Ibope/Estado/TV Globo para o governo do Distrito Federal, com 38% das intenções de voto. Agnelo Queiroz (PT) está em segundo, com 27%. Toninho do PSOL tem 1%. Eduardo Brandão (PV), Frank (PCB), Newton Lins (PSL), Ricardo Machado (PCO) e Rodrigo Dantas (PSTU) não pontuaram. Brancos e nulos são 14% e indecisos, 19%.