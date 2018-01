Ibope mostra que fiz boa gestão, diz Marta

A ministra do Turismo, Marta Suplicy, disse nesta quarta-feira, 13, que os números do Ibope em relação ao seu nome para uma eventual candidatura à prefeitura de São Paulo em 2008 mostram que a população da capital paulista percebeu que ela fez uma boa administração. Porém, Marta disse que está se sentindo muito bem à frente do Ministério do Turismo e não admitiu ser candidata no ano que vem. "Eu fiquei feliz, gostei dos números, mas estou gostando muito do Ministério do Turismo porque dá para fazer muita coisa, principalmente numa área de qualificação profissional que é a de hotelaria. Estou fazendo escola de hotelaria por esse Brasil todo e está sendo muito interessante essa parceria com o Ministério da Educação", considerou. "Está tudo muito cedo, mas estou percebendo que estou adorando o que venho fazendo no Ministério do Turismo, onde dá para fazer muita coisa". A ministra fez as declarações no lançamento do Plano Nacional do Turismo 2007-2010. Em entrevista à Rádio Eldorado, ela disse que o plano, na verdade, é uma viagem de inclusão.