Ibope mostra Lula à frente de Alckmin no RS Pesquisa do Ibope mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva liderando a disputa pelo preferência dos eleitores gaúchos, com 39% das intenções de voto na modalidade estimulada e 25% na espontânea. O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, aparece em segundo lugar, com 26% dos votos na estimulada e 11% na espontânea. Mas alcança um empate técnico na projeção para o segundo turno, para a qual tem 39% das intenções de voto contra 42% de Lula. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. Lula lidera também na rejeição. Dos 1.008 eleitores ouvidos pelo instituto em 61 municípios do Rio Grande do Sul entre os dias 19 e 22 de julho, 37% declararam que não votariam no atual presidente em hipótese alguma. O segundo maior índice de rejeição, de 31%, é para Enéas Carneiro (Prona), que desistiu de concorrer depois das entrevistas feitas pelo Ibope. A rejeição a Alckmin é de 12%. Na estimulada, Heloísa Helena (PSOL) tem 8%, Enéas tem 6% e Cristovam Buarque (PDT) e José Maria Eymael (PSDC) têm 1%. Na espontânea, Heloísa Helena tem 2%. Enéas e José Serra (PSDB) têm 1%. A rejeição é de 12% para Heloísa Helena, de 11% para Cristovam e de 10% para Eymael. A pesquisa, divulgada pelo jornal Zero Hora e RBS TV, foi encomendada pela Televisão Gaúcha S.A. e registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número 044386/2006. Senado A mesma sondagem identificou as intenções de voto para a vaga ao Senado destinada ao Rio Grande do Sul neste ano. Pedro Simon (PMDB), que busca a reeleição, tem 42% na estimulada e 8% na espontânea. Miguel Rossetto (PT) aparece em segundo lugar, com 7% na estimulada e 1% na espontânea.