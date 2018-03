Ibope mostra liderança do DEM em Ribeirão Preto-SP A primeira pesquisa do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) encomendada pela EPTV (afiliada da Rede Globo de Televisão) para a prefeitura de Ribeirão Preto e divulgada hoje indica que a candidata Dárcy Vera (DEM) está na frente da disputa. Na pesquisa estimulada, Vera tem 54% da preferência do eleitorado, seguida do atual prefeito, Welson Gasparini (PSDB), com 12% das intenções de voto. O deputado estadual Rafael Silva (PDT) teve 11%, em terceiro. Empatados, com 1% das intenções, estão os candidatos Daniel Lobo (PTB), Mauro Inácio (PSTU), Feres Sabino (PT) e Rubens Chioratto Júnior (PSOL). Votos em branco e nulos somaram 12% e 8% não sabem ou não opinaram. A pesquisa, número 1411/2008, registrada na 108ª Zona Eleitoral de Ribeirão Preto, foi realizada entre segunda-feira e ontem. Foram entrevistados 602 eleitores e a margem de erro é de 4 pontos porcentuais para mais ou para menos. O grau de confiança é de 95%.