Ibope mostra Cesar Maia e Marcelo Crivella empatados no Rio

Cesar Maia (DEM) e Marcelo Crivella (PRB) estão empatados na liderança da disputa para o Senado no Rio de Janeiro, segundo pesquisa Ibope/Estado/TV Globo - ambos aparecem com 37% das intenções de voto. A seguir vêm Lindberg Farias (PT) com 21%, Jorge Picciani (PMDB), 11%, Marcelo Cerqueira (PPS), 7%, Milton Temer (PSOL), 4%, Waguinho (PTdoB), 4% e Carlos Dias (PTdoB), 2%. Claiton (PSTU) e Wladimir Mutt (PCB) têm 1% cada. Heitor, do PSTU, não pontuou. 19% citaram apenas um candidato. Brancos e nulos são 23% e 32% estão indecisos.

Foram realizadas 1204 entrevistas no Estado entre os dias 27 e 29 de julho. A pesquisa está registrada no TRE/RJ sob protocolo nº 62183/2010 e no TSE sob protocolo nº 20797/2010.O intervalo de confiança estimado é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.