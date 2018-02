Ibope: Jô Moraes se mantém na ponta em Belo Horizonte O candidato Márcio Lacerda (PSB) aparece na disputa pela prefeitura de Belo Horizonte com 9% das intenções de voto, ante 8% apurado em julho. É exatamente a metade dos 18% de votos atribuídos à líder da disputa, Jô Moraes (PCdoB), segundo a pesquisa Ibope encomendada pelo jornal O Estado de S. Paulo e pela TV Globo e divulgada hoje. Leonardo Quintão (PMDB) perdeu quatro pontos em relação à primeira pesquisa: tinha 14% e ficou com 10%, tecnicamente empatado no segundo lugar com Lacerda. A candidata Vanessa Portugal (PSTU) oscilou um ponto de uma pesquisa para outra, chegando aos 5% (tinha 4%), e Sérgio Miranda (PDT) manteve seus 3%. Os demais concorrentes, Gustavo Valadares (DEM), André Alves(PTdoB) e Jorge Periquito (PRTB), registram a mesma intenção de voto da pesquisa de julho, 1%. O total de eleitores indecisos ou que preferiram não opinar cresceu 7 pontos. Os votos brancos e nulos, ao contrário, diminuíram quatro pontos - agora somam 19% entre os eleitores ouvidos pelo Ibope. Essa indecisão é mais visível na pesquisa espontânea, em que 58% disseram não saber em quem votar ou preferiram não opinar. Esse número era de 54% no mês passado. Dos que escolheram candidato, 13% indicaram Jô Moraes, 5% ficaram com Lacerda e 4% com Leonardo Quintão. Até o índice de rejeição tem um grande número de indecisos: 43% afirmaram que não sabem em qual nome deixariam de votar. Nas simulações de segundo turno, Jô Moraes venceria Quintão por 31% a 18% e Márcio Lacerda por 31% a 16%. O Ibope foi a campo entre os dias 11 e 13 de agosto e entrevistou 805 eleitores da capital mineira. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos porcentuais. A pesquisa está registrada na 26ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte, sob o número 53.863/2008.