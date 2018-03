Ibope: Humberto Costa e Marco Maciel estão tecnicamente empatados em PE

Jair Stangler, do Estadão.com.br,

O petista Humberto Costa aparece à frente na pesquisa de intenção de voto para o Senado em Pernambuco, com 44%, tecnicamente empatado com Marco Maciel (DEM), que tem 43%. Armando Monteiro (PTB) aparece em terceiro lugar, com 27%. Raul Jungmann (PPS) tem 12%.

Os candidatos Hélio Cabral (PSTU), Renê Patriota (PV) e Simone Fontana (PSTU) aparecem com 2%. Jeronimo Ribeiro (PSOL) tem 1%. Délio Mendes (PCB) e Lairson Lucena (PRTB) não pontuaram na pesquisa. 20% citaram apenas um candidato, enquanto 14% afirmaram que vão votar em branco ou nulo. 32% dos eleitores ainda estão indecisos.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foram realizadas 1806 entrevistas no Estado entre os dias 26 e 29 de julho. A pesquisa está registrada no TRE/PE sob protocolo nº 34524/2010 e no TSE sob protocolo nº 20803/2010.O intervalo de confiança estimado é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.