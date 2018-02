Ibope: Em SP, Marina tem 35%, Dilma, 23%, e Aécio, 19% Pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira, 26, mostra que a candidata do PSB à Presidência da República, Marina Silva, lidera a corrida presidencial no Estado de São Paulo, com 35% das intenções de voto, seguida da presidente e candidata à reeleição pelo PT, Dilma Rousseff, com 23% e do candidato do PSDB, Aécio Neves, com 19%. Na mesma mostra, Pastor Everaldo (PSC) tem 2% das intenções de voto e Eduardo Jorge (PV), 1%. Brancos e nulos somam 9% e não sabe e não respondeu, 10%.