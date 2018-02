Ibope: Em PE, Marina tem 41%, Dilma, 37%, Aécio, 3% Pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira, 26, mostra que a candidata do PSB à Presidência da República, Marina Silva, está empatada tecnicamente com a presidente e candidata à reeleição pelo PT, Dilma Rousseff, no Estado de Pernambuco, terra natal do então candidato do PSB Eduardo Campos, morto em um acidente aéreo no último dia 13. Marina tem 41% das intenções de voto contra 37% da petista. O candidato do PSDB, Aécio Neves, tem apenas 3% e o Pastor Everaldo (PSC) aparece com 1% das intenções de voto. Brancos e nulos somam 7% e não sabe e não respondeu, 11%.