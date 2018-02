Ibope: Em MT, Taques tem 36%, Lúdio, 14%, e Riva, 13% Pesquisa Ibope encomendada pela Rede Globo e divulgada nesta quinta-feira mostra que o candidato do PDT, Pedro Taques, lidera a disputa pelo governo do Mato Grosso com 36% das intenções de voto. Lúdio Cabral (PT) tem 14% das intenções e José Riva (PSD), 13%. O candidato Dr. José Roberto (PSOL) aparece com 5% das intenções de voto e José Marcondes Muvuca (PHS), com 1%. Brancos e nulos somam 14% e 17% não souberam responder.