Ibope: Em MS, Dulcídio tem 39% e Nelsinho 20% Pesquisa Ibope encomendada pela Rede Globo e divulgada nesta quinta-feira mostra que o candidato do PT, Dulcídio do Amaral, lidera a disputa pelo governo do Mato Grosso do Sul com 39% das intenções de voto. Nelsinho Trad (PMDB) tem 20% e Reinaldo Azambuja (PSDB), 19%.