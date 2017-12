Ibope e Vox Populi registram pesquisa no TSE O Ibope e o Vox Populi protocolaram no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pedidos de registro de pesquisas de intenção de votos para presidente da República nas eleições de 2006. Segundo informou hoje o TSE, ambos os institutos registraram os levantamentos na sexta-feira (26), o que, conforme as resoluções para as pesquisas eleitorais deste ano, significa que o resultado apurado poderá ser divulgado a partir da próxima quarta-feira (31). O artigo 33 da Lei 9.507/97 (Lei das Eleições), obriga que as empresas registrem as sondagens até cinco dias antes da divulgação. A pesquisa do Ibope, com o protocolo número 7728/2006, foi encomendada pela TV Globo e vem sendo realizada desde o sábado (27). Depois de entrevistar 2.002 eleitores em todo o Brasil, o levantamento será concluído na terça-feira (30). Amparado pelo artigo 1º da Resolução 22.143 do TSE, o entrevistador informará os locais exatos da realização da pesquisa somente após a divulgação dos resultados da sondagem. Últimos resultados Na mais recente pesquisa de âmbito nacional divulgada pelo Ibope, em 16 de março, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tinha 43% das intenções de voto, contra 19% o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB). O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho (PMDB) aparecia com 14%, e a senadora do PSOL, Heloisa Helena (AL), com 5%. Em um eventual segundo turno, Lula venceria Alckmin com 49% das intenções de voto contra 31%. O levantamento do Vox Populi, protocolado com o número 7683/2006, é o primeiro de 2006. O instituto realizou a pesquisa a pedido da Editora Confiança, que publica a revista Carta Capital, entre o sábado e o domingo (28). Segundo o registro, deveriam ser consultados 2.000 eleitores na maioria dos Estados do Brasil, com exceção de Roraima e Amapá.