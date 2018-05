Ibope e Vox Populi devem divulgar pesquisas esta semana

A pesquisa Vox Populi foi contratada pela Editora Confiança, que publica a revista Carta Capital, e deve ser divulgada no próximo dia 16, quarta-feira. O Vox Populi ouviu 2200 eleitores entre os dias 6 e 8 de abril. O registro é o BR-00075/2014.

Já o Ibope deve divulgar o resultado de seu levantamento na próxima quinta-feira (17). Segundo o registro, o período de coleta começou no último dia 10, vai até o dia da divulgação e deve ouvir 2002 pessoas. No caso do Ibope, o próprio instituto de pesquisa aparece como contratante. O registro é o BR-00078/2014.

Nos últimos meses as pesquisas sobre avaliação do governo federal e intenção de voto têm sido aguardadas com grande expectativa pelo mercado financeiro. Resultados negativos para a presidente Dilma Rousseff têm influenciado positivamente ações de empresas estatais, como a Petrobras.