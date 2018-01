Ibope divulga amanhã pesquisa sobre as eleições em SP O Ibope divulga amanhã nova pesquisa eleitoral realizada no Estado de São Paulo. A pesquisa, contratada pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região (Setcesp), verifica a intenção de voto dos eleitores paulistas para governador, senador e presidente. Segundo informou o Setcesp, a pesquisa do Ibope, com o protocolo número 725034/2006, entrevistou 1.204 pessoas, e traz ainda a inclusão de perguntas a respeito da corrupção no País. Na última pesquisa estadual divulgada pelo Ibope, publicada em 3 de maio, o pré-candidato do PT ao governo do Estado, Aloizio Mercadante, ainda não estava formalmente escolhido pelo partido, mas seu nome constou do levantamento. O ex-prefeito da capital, José Serra (PSDB), tinha 50% das intenções de voto ante 9% de Orestes Quércia (PMDB), 8% de Mercadante (PT) e 4% de Fleury Filho (PTB). Em um eventual segundo turno contra Mercadante, Serra venceria por 64% a 20%. Na disputa com Quércia, o resultado seria semelhante: o tucano ficaria com 62% dos votos e o peemedebista com 18%. Na corrida presidencial, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) ganharia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por 42% a 33% no Estado de São Paulo. No entanto, a diferença entre os dois candidatos caiu pela metade (9 pontos percentuais) em relação à pesquisa anterior, de 7 de abril. O ex-governador fluminense Anthony Garotinho (PMDB) tinha 4% das intenções e a senadora do PSOL Heloísa Helena, 3%. Na disputa pela vaga no Senado, Eduardo Suplicy (PT) obteve 46% das intenções de voto, contra 19% de Quércia (PMDB) 4% de Guilherme Afif Domingos (PFL).