Ibope aponta vitória de Eduardo Campos (PE) no 1º turno O atual governador de Pernambuco e candidato à reeleição Eduardo Campos (PSB) tem 60% das intenções de voto no Estado e venceria no primeiro turno, segundo pesquisa Ibope/Estado/TV Globo divulgada hoje. O senador Jarbas Vasconcelos (PMDB) está em segundo, com 24% das intenções de voto. Anselmo Campelo (PRTB) e Edilson Silva (PSOL) têm 1% cada e Jair Pedro (PSTU), Roberto Numeriano (PCB) e Sérgio Xavier (PV) não pontuaram. Brancos e nulos são 5% e 8% estão indecisos.