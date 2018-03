Ibope aponta queda na distância entre Serra e Dilma e disputa polarizada

Uma nova pesquisa CNI/Ibope divulgada nesta quarta-feira indica um cenário cada vez maior de polarização entre os prováveis candidatos do PSDB, o governador José Serra, e do PT, a ministra Dilma Rousseff, nas eleições presidenciais de outubro.

De acordo com o levantamento, Serra permanece na liderança da disputa, mas a vantagem em relação a Dilma caiu para cinco pontos percentuais.

O Ibope, que ouviu 2.002 pessoas entre os dias 6 e 10 de março, aponta o governador de São Paulo com 35% das intenções de voto na pesquisa estimulada, contra 30% de Dilma, em um cenário em que também aparecem Ciro Gomes (PSB) e Marina Silva (PV).

Os números apontam um avanço de 13 pontos percentuais da candidata do PT em relação à última pesquisa CNI/Ibope, divulgada em dezembro do ano passado, quando Serra aparecia isolado na liderança, com 38% das intenções contra apenas 17% de Dilma Rousseff.

Em relação à última pesquisa, o deputado Ciro Gomes oscilou dois pontos para baixo, ficando com 11% das intenções de voto, enquanto a senadora Marina Silva aparece com os mesmos 6% registrados há três meses.

Cenários

Em um cenário em que Ciro não concorre à Presidência, a diferença entre Serra e Dilma permanece de cinco pontos percentuais, com o governador de São Paulo somando 38% da preferência dos entrevistados e Dilma, 33%. Já a candidata Marina Silva teria 8% das intenções neste cenário.

Em um segundo turno entre Serra e Dilma, a pesquisa indica que o governador de São Paulo venceria com 44% dos votos, e Dilma teria 39%.

A pesquisa, que tem uma margem de erro de dois pontos, indica ainda uma maior exposição de Dilma nos últimos meses. Em relação ao levantamento anterior, o número de pessoas que afirmam conhecer a ministra "bem" ou "mais ou menos" passou de 32% para 44%.

Já o índice de rejeição de Dilma caiu de 41% para 27% entre dezembro e março.

O governador de São Paulo, José Serra, por sua vez, apresenta uma rejeição de 25%, a menor entre os pré-candidatos, sendo também o mais conhecido da população, com 65% dos entrevistados afirmando conhecê-lo "bem" ou "mais ou menos".

Lula

A pesquisa também perguntou qual seria a influência de Lula na intenção de voto da população.

Entre os entrevistados, 53% afirmaram que prefeririam votar em um candidato apoiado por Lula, enquanto 10% afirmaram preferir votar em um candidato da oposicao.

No entanto, 42% dos entrevistados admitiram desconhecer qual é o candidato apoiado pelo presidente.

Outros 33% afirmaram que não levarão em conta o apoio do presidente Lula na hora do voto.

A popularidade do governo Lula tambem atingiu um recorde para o levantamento, com 75% dos entrevistados considerando seu governo ótimo ou bom e 5% avaliando o governo como ruim.

Há tres meses, 72% avaliavam o governo Lula positivamente e 6% o consideravam ruim.

Trajetória

Os números divulgados nesta quarta-feira confirmam a trajetória de aproximação entre a pré-candidata do PT e o governador de São Paulo, que já havia sido registrada nas últimas pesquisas.

Um levantamento feito pelo instituto Datafolha logo após a aclamação da candidatura da ministra da Casa Civil à Presidência, durante o Congresso do PT, no final de fevereiro, já mostrava Dilma apenas quatro pontos percentuais atrás de José Serra em um cenário com Ciro Gomes (PSB).

Outra pesquisa Ibope, contratada pela Associação Comercial de São Paulo no início de fevereiro, apontava a pré-candidata do PT com 25% das intenções de votos na pesquisa estimulada, com Serra atingindo 36% da preferência do eleitorado.

Na pesquisa espontânea, em que uma lista com os candidatos não é apresentada ao entrevistado, o presidente Lula - que não pode concorrer a mais um mandato - aparece com 20% das intenções de voto, seguido por Dilma Rousseff, com 14%, e José Serra, com 10%. Neste tipo de levantamento, no entanto, 42% dos entrevistados dizem não saber em quem votar. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.