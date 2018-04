Ibope aponta liderança folgada de Dilma no Amazonas A petista Dilma Rousseff lidera com 66% a disputa presidencial no Amazonas, com ampla vantagem sobre o tucano José Serra, que ficou com 18%, de acordo com pesquisa realizada pelo Ibope para a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam). A candidata Marina Silva (PV) ficou com 10%. Em um eventual segundo turno, a candidata petista venceria a disputa com 72% das intenções de voto contra 21% das menções a Serra. A pesquisa foi realizada entre os dias 12 e 17 de junho.