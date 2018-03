Ibope aponta Dilma em terceiro lugar no Acre

O levantamento, realizado entre os dias 12 e 14 de julho, com 602 entrevistados, mostra José Serra em primeiro lugar na pesquisa estimulada, com 39% das intenções de voto, seguido por Marina Silva, com 29%, e Dilma Rousseff, com 16%. Os eleitores que declararam votos em branco ou nulo somaram 4%, e os indecisos, 9%. A margem de erro é de quatro pontos porcentuais, para mais ou para menos.

Na pesquisa espontânea, Serra permanece na liderança, com 21% das intenções de voto, seguido por Marina, com 15%, e Dilma, com 9%. Neste levantamento, 51% dos entrevistados se declararam indecisos, 2% votariam em branco ou nulo e 1% votaria no presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Na simulação para segundo turno entre Serra e Dilma, o tucano venceria com 59% das intenções de voto, contra 26% da petista. Os votos nulos ou em branco somaram 5%, e 10% se declararam indecisos. A pesquisa não traçou um cenário para segundo turno entre Serra e Marina.

Na pesquisa, 45% dos eleitores responderam que não votariam em Dilma de jeito nenhum. A rejeição de Marina chegou a 36% dos eleitores, e a de Serra, 22%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo número 19641, de 2010, no dia 14 de julho.