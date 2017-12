Ibope: Alckmin ganha de Lula em SP; Serra venceria no 1º turno; Pesquisa espontânea realizada pelo Ibope só no Estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral do País, entre os dias 1º e 3, mostra o candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, com 25% das intenções de voto, contra 21% do presidente Lula. Em um eventual segundo turno, a vantagem do tucano seria ainda maior: 55% contra 21% do petista. Os números de abril mostram o ex-governador Anthony Garotinho (PMDB) e a senador Heloisa Helena (Psol) com 1%. Segundo o levantamento, 36% não sabem ou não opinaram e 13% anulariam ou votariam em branco. Em fevereiro, o tucano tinha 11% contra 23% do petista. De acordo com gerente do instituto de pesquisa, Maurício Tadeu Garcia, a queda de Lula está dentro da margem de erro, que é de 3 pontos porcentuais, para cima ou para baixo. Governo paulista Para o governo do Estado de São Paulo, o pré-candidato do PSDB, José Serra, venceria no primeiro turno em todos os cenários. Na disputa com a ex-prefeita do PT, Marta Suplicy, o tucano teria 52% contra 18%. Com o senador Aloizio Mercadante (PT), Serra teria 57% contra 8%. Caso o adversário fosse o ex-governador Orestes Quércia (PMDB), a vantagem de Serra seria de 55% a 11%. Senado Para o Senado, segundo o Ibope, o senador Eduardo Suplicy (PT-SP) seria reeleito com 41%. O segundo colocado no levantamento foi o peemedebista Orestes Quércia, com 21%, seguido pelo vereador José Aníbal (PSDB), com 9%, e pelo presidente da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Guilherme Afif Domingos (PFL), com 3%. A pesquisa foi realizada em 63 municípios do Estado com 1.204 entrevistados de ambos os sexos. O levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo com o protocolo número 714.765/06. Ele foi encomendada pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de São Paulo e Região (Setcesp) e pela Federação das Empresas de Transportes do Estado de São Paulo (Fetcesp). Avaliação dos governos A pesquisa indica uma queda na avaliação da administração do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A mostra indica queda da avaliação do governo petista de ótimo e bom de 33% em fevereiro deste ano para 30% na pesquisa deste mês. Do total de entrevistados, 29% classificaram o governo Lula de ruim e péssimo, contra 23% em fevereiro; e 38% consideraram a administração de Lula regular, contra 39% registrado em fevereiro. A pesquisa avaliou também o governo do tucano Geraldo Alckmin. Na mostra deste mês, a avaliação de ótimo e bom teve queda e ficou em 62% - na pesquisa de fevereiro este índice era de 65%. Em fevereiro, 23% dos entrevistados consideraram a administração do tucano regular - na mostra de abril, este índice ficou em 27%. A avaliação de ruim e péssimo registrou o mesmo porcentual em fevereiro e em abril, de 7%. A administração de José Serra na Prefeitura da capital também foi avaliada. Do total de 1.204 entrevistados, 49% consideraram a gestão Serra de ótima e boa, 28% consideraram regular, 13% avaliaram como ruim e péssima e 10% não opinaram. Partidos Apesar dos recentes escândalos que atingiram o Partido dos Trabalhadores, a pesquisa Ibope indica que 17% do total de entrevistados tem preferência por esta legenda. O segundo lugar fica com o PSDB, que tem 14%. Na comparação com a avaliação realizada pelo Ibope em fevereiro deste ano, o PT caiu 2 pontos percentuais, pois registrou naquele período 19%. E o PSDB subiu 4 pontos percentuais, porque no mês de fevereiro registrou 10% da preferência partidária. Ainda de acordo com a mesma pesquisa, o PMDB aparece como a terceira legenda preferida dos entrevistados, com 11%; seguida do PFL, com 2%; PTB, com 2% e PCdoB, PSB, PV e P-Sol, todos com 1% cada. O maior índice registrado, porém, foi o da não preferência por partidos políticos, que alcançou 43%. Em fevereiro, os entrevistados que disseram não ter preferência por nenhum partido somavam 48% das intenções.