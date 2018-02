Ibope acende sinal de alerta, diz secretário do PT

De acordo com o levantamento encomendado pelo Estadão e pela TV Globo, a presidente Dilma marca, no primeiro turno, 34% das intenções de voto, ante 29% da ex-ministra Marina Silva. O candidato do PSDB, Aécio Neves, soma 19%. No segundo turno, Marina venceria Dilma por 45% contra 36% das intenções de voto, caso as eleições fossem hoje.

O dirigente petista disse que Dilma está com uma boa estratégia de televisão, o que se reflete na melhora da avaliação positiva do governo - de 32% para 34% do eleitorado. "Mas é preciso intensificar a mobilização de rua e a militância", cobrou.

Aécio

Apesar da preocupação, Florisvaldo Souza considera que, pelo cenário atual, em que, segundo ele, a candidatura de Marina é impulsionada pela comoção com a morte do então candidato do PSB Eduardo Campos, a pesquisa "não é ruim" para Dilma.

Ele disse que a entrada de Marina na disputa eleitoral ameaça de forma imediata a candidatura tucana, "que está ficando como coadjuvante". "Quem perde mesmo é o Aécio", disse. De acordo com ele, Marina também passará a ser cobrada com mais intensidade a partir de agora, quando se coloca como uma opção competitiva. "Até hoje a Marina nunca foi incomodada e nunca precisou explicar as suas contradições", disse.