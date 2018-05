Ibope: 63% ainda não escolheram candidato a vereador A nove dias das eleições, 63% dos eleitores de São Paulo ainda não tinham decidido o seu voto para vereador - apenas 31% já haviam definido, revela pesquisa Ibope contratada pelo Estado e pela TV Globo. Outros 6% não responderam. Segundo a pesquisa, 59% dos eleitores de São Paulo não se lembram do candidato a vereador em quem votaram na eleição de 2004 - e mais 6% não quiseram ou não souberam responder à pergunta, seja por falta de memória ou por falta de compromisso político. Apenas 28% sabem dizer, quatro anos depois, o nome no qual votaram em 2004. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.