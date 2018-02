IBGE: número de servidores municipais tem alta recorde As 5.565 cidades brasileiras empregavam, em 2009, 5.686.393 funcionários públicos - 3% da população do País, estimada em 191.480.630 habitantes -, segundo a Pesquisa de Informações Básicas Municipais - Perfil dos Municípios Brasileiros 2009 (Munic 2009), divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O contingente de servidores aumentou 9,7% sobre 2008, no maior crescimento registrado na série, que fora de 5,4% de 2004 para 2005, 6,5% de 2005 para 2006 e 2,1% de 2006 para 2008.