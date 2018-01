IBGE nega pedido do governo para revisar dados sobre miséria

Ampliado às 22h23

Rio - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) comunicou nesta sexta-feira, 7, que não fará revisão de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) referente a 2013 após receber pedido de esclarecimentos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).

Os dados da pesquisa foram usados em uma análise do Instituto de Economia Aplicada (Ipea), que mostra um aumento no número de brasileiros que vive em extrema pobreza. Segundo o IBGE, os esclarecimentos já foram prestados ao ministério.

Representantes do Planalto questionaram a metodologia usada na pesquisa, que repercutiu fortemente no governo federal. A redução da miséria no País tem sido uma das principais vitrines dos governos Lula (2003-2010) e Dilma e foi uma das principais bandeiras da campanha petista neste ano.

“Queremos que o IBGE analise com mais profundidade a amostra porque todos os outros índices mostram que a pobreza caiu e que esse indicador de renda zero pode ter algum problema metodológico. De qualquer forma, os dados são para ser analisados, debatidos, com toda a transparência”, disse o ministro-chefe da Casa Civil, Aloizio Mercadante, na quinta.

Em nota, o IBGE informou que os métodos para os cálculos com a variável renda devem considerar possíveis flutuações anuais provenientes da amostra. Segundo o órgão, a Pnad 2013 manteve a metodologia de coleta como planejada e seus resultados não serão revisados.

“Por ser amostral, o total de indivíduos sem declaração de rendimentos tem flutuação anual diferenciada. Além disso, uma parcela também anualmente distinta dos informantes se recusa a prestar informação sobre a renda. Os métodos para os cálculos com a variável renda e as demais variáveis devem, portanto, considerar as possíveis flutuações existentes nas variáveis utilizadas”, diz trecho da nota.

O instituto sugere que o ministério consulte o site para esclarecimento de dúvidas sobre cálculo de renda. “A metodologia não sofreu qualquer alteração e os microdados que permitem cálculos da renda estão disponíveis no site do IBGE.”