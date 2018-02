IBGE contesta CPI sobre censo em S. Luís A regional maranhense do IBGE entrou com mandado de segurança no Tribunal Regional Federal para pedir a suspensão de CPI na Assembléia Legislativa. Os deputados contestam a contagem populacional de 957 mil habitantes para a capital, São Luís, abaixo do 1 milhão estimado pelo próprio IBGE e também pela Assembléia no ano passado. O procurador do IBGE, Carlos Alberto Albuquerque Júnior, alega que o instituto é federal e que a Assembléia não tem competência para investigá-lo.