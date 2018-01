IBGE aponta aumento de longevidade da população brasileira

Dados iniciais da Contagem da População que está sendo realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) confirmam nesta terça-feira, 19, a tendência de aumento da longevidade e redução da fecundidade da população brasileira. A informação é do presidente do IBGE, Eduardo Nunes, que apresentou um balanço operacional dos Censos 2007, em andamento desde o mês de abril em 5.414 municípios com até 170 mil habitantes e mais 21 situados em estados onde apenas um ou dois municípios excedem este teto, e com conclusão prevista para o dia 31 de julho. Os dados coletados, segundo Nunes, mostraram um aumento no percentual de pessoas com mais de 40 anos de idade e redução na parcela da população com até 10 anos em relação aos apurados no último censo demográfico, em 2000. Embora as informações sejam apenas parciais, de acordo com Nunes confirmam tendências que já vêm sendo observadas desde a década de 80. "Uma das conclusões preliminares que a gente pode tirar é que essa contagem da população confirma uma tendência da população brasileira que é a da redução da sua taxa de fecundidade e o aumento da sua longevidade, sem podermos ainda apresentar números, mas é uma tendência que nós já havíamos mostrado desde os censos de 1980, 1991 e 2000, e que agora se confirma". Em relação ao Censo Agropecuário, outra pesquisa em andamento que integra os Censos 2007, a coordenadora das Operações de Censos do IBGE, Maria Salles Garcia, informou que ainda não é possível adiantar nenhum tipo de evolução em relação ao último levantamento, realizado em 1996, em função do grande número de dados considerados na pesquisa. De acordo com o balanço do IBGE, até agora cerca de 40 milhões de pessoas e 700 mil estabelecimentos agropecuários foram visitados pelos cerca de 67 mil recenseadores. O universo pesquisado representa menos da metade dos 28 milhões de domicílios que devem ser avaliados na Contagem da População e das cerca de 5,7 milhões de propriedades investigadas pelo Censo Agropecuário. Segundo Eduardo Nunes, dificuldades iniciais encontradas nas primeiras semanas de trabalho, como a necessidade de novas contratações de recenseadores e adaptação das novas tecnologias que utilizam computadores de mão para registrar e transmitir os dados coletados, já foram superadas e a expectativa do IBGE é concluir os Censos 2007 dentro do prazo. A Contagem da População atualiza os dados dos censos demográficos, que são pesquisas mais amplas realizadas em média a cada 10 anos incluindo várias características populacionais. Os dados da contagem são importantes pois servem de base para a distribuição de recursos federais do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).