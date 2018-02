IASP faz debate hoje em São Paulo O Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP) promove hoje, às 19 horas, em sua sede, no centro, o debate Compromisso com a Justiça - Reflexões sobre a declaração de inconstitucionalidade da Lei de Imprensa pelo Supremo Tribunal Federal. Entre os debatedores convidados estão o diretor de conteúdo do Estado, Ricardo Gandour, o juiz titular da 5ª Vara Cível do Foro Regional de Santana, Enéas Costa Garcia, e o advogado Walter Ceneviva. A participação no evento é gratuita.