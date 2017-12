<i>A Voz do Brasil</i> poderá seguir fuso horário de cada Estado O juiz Marcelo Rebelo Pinheiro, da 1ª Vara Federal do Distrito Federal, concedeu mandado de segurança impetrado pela Associação Brasileira de Radiodifusão, Tecnologia e Telecomunicações (Abratel) e determinou que 115 emissoras de rádio das regiões Norte e Nordeste devem retransmitir o programa A Voz do Brasil, às 19 horas de cada local. A Radiobrás, que distribui o sinal do programa do governo, queria obrigar as emissoras que seguem fusos horários diferenciados a transmitir às 19 horas de Brasília. Assim, o programa iria ao ar às 16 horas no Acre, por exemplo, que no horário de verão tem três horas menos que Brasília.