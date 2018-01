Humberto Costa destaca 'grande lealdade' de Alencar O líder do PT no Senado, senador Humberto Costa (PE), destacou "a grande lealdade" de José Alencar como vice-presidente da República, sobretudo na crise econômica de dois anos atrás, quando, no seu entender, atuou como conselheiro do governo. "Se não fosse ele, talvez tivéssemos vivido mais turbulência naquela crise".