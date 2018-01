Humberto Costa: depoimento de Lula fez parte de articulação para incriminá-lo

CURITIBA - O senador petista de Pernambuco e ex-ministro da Saúde no primeiro mandado de Lula, Humberto Costa, disse ao Broadcast Político nesta quarta-feira que o depoimento do ex-presidente ao juiz Sérgio Moro fez parte de um movimento articulado para tentar incriminar Lula. “Mas nós temos convicção de que Lula é inocente”, disse o senador.

De acordo com ele, Lula vai desmontar as teses do Ministério Público. “Infelizmente vai ter que desmontar também a tese do juiz Sérgio Moro porque ele não funciona como um juiz e sim como um acusador”, disse o senador, que juntamente com outros caciques do PT foram a Curitiba para apoiar o ex-presidente Lula.

Para Humberto Costa, Lula vai conseguir desmontar as teses do Ministério Público e de Sérgio Moro “porque quem é inocente não tem como ficar enredado e em qualquer tipo de questionamento”.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Perguntado pela reportagem se a delação do ex-ministro Antonio Palocci não prejudicará a defesa de Lula, o senador disse que prejudica no sentido de que o PT não esperava que o ex-ministro “fosse fazer uma coisa dessa”.

“Se o Palocci tivesse falado das relações dele com o mercado financeiro e com emissoras da rádio e televisão, tudo bem. Mas ele preferiu ir pelo caminho da mentira. Então não vamos considerar isso uma delação”, disse Humberto Costa, para quem Palocci está sendo uma decepção