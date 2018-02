Humberto Costa defende cassação de Demóstenes O senador Humberto Costa (PT-PE) defendeu há pouco, na tribuna do plenário, a cassação do senador Demóstenes Torres (sem partido-GO) por "graves irregularidades" no desempenho do mandato. Num pronunciamento de 20 minutos, o relator do processo no Conselho de Ética da Casa disse que cumpre seu trabalho, com "sentimento de tristeza", sem ter se promovido como paladino da ética, uma das características da atuação de Demóstenes, agora acusado de usar o mandato na defesa dos interesses do contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira.