Humberto Costa assumirá liderança do governo no Senado

Brasília - O senador Humberto Costa (PT-PE) vai assumir a liderança do governo no Senado. O posto estava vago desde a prisão do senador Delcídio Amaral (PT-MS), em novembro do ano passado.

Atualmente, Costa é líder do PT na Casa. A bancada do partido vai se reunir na próxima semana para definir se ele acumula as duas funções ou se um novo nome assume o cargo. Entre os cotados estão os senadores Paulo Rocha (MA), Lindbergh Farias (RJ) e a ex-ministra da Casa Civil Gleisi Hoffmann (PR).

Num primeiro momento, o Palácio do Planalto tentou indicar um nome do PMDB para o posto. Além de ter a maior bancada da Casa, os senadores do partido têm sido a base de sustentação do governo da petista. Nenhum senador renomado, porém, quis assumir o cargo e cogitou-se indicar Raimundo Lira (PMDB-PB), um senador de menos expressão. A ideia, no entanto, não avançou.

Com Costa à frente da interlocução entre o governo e o Senado, o Planalto espera ter um nome com experiência e bom trânsito na Casa. A missão do senador petista será ajudar a presidente Dilma Rousseff a aprovar os projetos que considera essenciais, entre eles a nova CPMF e a reforma da Previdência.

No início do mês, o senador pernambucano chegou a declarar que não queria nem mesmo voltar a assumir a liderança do PT na Casa. Ele, no entanto, foi reconduzido no cargo pelos seus pares e aceitou continuar no posto depois de um apelo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Procurado esta manhã, Costa não quis confirmar a informação, mas disse que o Planalto deve se pronunciar publicamente sobre o assunto. "Sondado eu fui, mas outras pessoas foram também, eles estão vendo lá, vamos aguardar", afirmou.