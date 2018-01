Huck é para valer

Luciano Huck deve se filiar ao PPS até o dia 15 de dezembro, encerrando as dúvidas sobre sua intenção de se candidatar à Presidência da República em 2018. O que parecia brincadeira começa a ficar sério, num ambiente de polarização entre Lula e Bolsonaro e a ansiedade por uma opção de centro. Ele, porém, precisa mostrar que, além de celebridade, é capaz de assumir esse desafio monumental: não ainda o de ser presidente, mas o de meramente ser candidato.

O movimento Agora! lança Huck como “o novo”, o PPS disponibiliza a legenda, e quadros de ponta, como Armínio Fraga, topam a parada, mas todos eles conscientes de que, se há alguma chance na empreitada, é atraindo intenções de voto nas pesquisas, simpatias em diferentes segmentos da sociedade e o apoio de um bom leque de partidos. Quatro letrinhas chaves são PSDB.

Passado o pior momento de disputa com João Dória no PSDB, Geraldo Alckmin terá pela frente o embate com Hulk nas forças de centro. Alckmin é do ramo, do principal Estado e de um partido consolidado. É a “segurança”, o “político tradicional”. Huck é um homem de massas, conversa bem com “o povo”, vem de uma família de intelectuais, com diplomas respeitáveis. É “o novo”, a expectativa.

Em pesquisas internas, Huck já passa dos 10%, graças à classes C e D e à sua audiência na TV. Agora, “é preciso vencer o preconceito”, diz o presidente do PPS, Roberto Freire, que tem longa carreira política, foi candidato à Presidência em 1989 e reconhece o quanto a classe média escolarizada torce o nariz para soluções, digamos, heterodoxas _ apesar da exaustão com os políticos tradicionais.

A batalha contra o preconceito passa pela dissociação entre a pré-candidatura Huck e a do também apresentador Sílvio Santos, lançada em 1989 para tentar barrar o meteoro Fernando Collor de Mello. Não custa lembrar que foi um voo de galinha: Collor venceu a eleição e os patrocinadores da aventura SS entraram para a história como “os três porquinhos”.

Huck não é um Sílvio Santos e tem a USP no DNA. Cursou Direito e Jornalismo na universidade, é filho de Hermes Marcelo Huck, professor de Direito Internacional e Econômico, e de Marta Dora Grostein, professora de Arquitetura e Urbanismo. É também enteado do uspiano Andrea Calabi, ex-ministro interino do Planejamento, e ex BB, Ipea e BNDES. Ah! E ex-secretário do governo Alckmin. Além disso, Huck é casado com Angélica e irmão do cineasta Fernando Grostein.

Como arcabouço teórico e político, a candidatura Huck é “um projeto reformista”, quando a crise ética, política e econômica é faca de dois gumes: potencializa a ojeriza à política tradicional e aos partidos, ao mesmo tempo em que acende a vontade de participação, de renovação. Por isso, Huck ajuda o RenovaBR com bolsas para quem tem vocação política em mais de dez estados.

Freire lembra que a crise do sistema político não é exclusividade do Brasil e, se produziu um Donald Trump nos EUA, Emmanuel Macron foi eleito na França pelo Em Marche!, criado meses antes como alternativa aos partidos tradicionais e correspondente na Itália ao M 5 Estrelas e na Espanha ao Podemos. O importante, diz ele, ainda com ares de Dom Quixote, é usar o passado só como reflexão e focar no futuro, com novas formas de representação política e conexão com as redes sociais para buscar “uma nova era de civilização, pós-sociedade industrial, mirando na ciência, na tecnologia, na inovação”.

Um projeto liberal? “Não. A defesa de uma economia de mercado, mas com profunda preocupação social”, responde. Soa como Social Democracia, mas a Social Democracia não está com o PSDB? Depende. Está, ou estava? A campanha vai dizer.