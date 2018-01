Hotéis estão lotados para Fórum Social Mundial O Fórum Social Mundial 2002, que ocorrerá de 31 de janeiro a 5 de fevereiro, vai ocupar toda a capacidade hoteleira da capital gaúcha e região metropolitana. Sem dispor de mais vagas, os organizadores do evento pedem aos novos inscritos que se hospedem em cidades da Serra, como Gramado, Canela e Caxias do Sul, que ficam a cerca de 140 quilômetros de Porto Alegre. O Fórum Social Mundial quer discutir alternativas à globalização e ao neoliberalismo. Para atender o público que deve recorrer aos hotéis mais distantes, os hoteleiros da região estão oferecendo um serviço gratuito de transporte à capital durante o evento. A Astra Viagens e Turismo, empresa responsável pela acomodação dos participantes do fórum que desejam ficar em hotéis, trabalha com diversas listas de espera, revela o diretor Luiz Carlos Malheiros de Oliveira. A presença de 60 mil visitantes anima um segmento econômico que, em Porto Alegre, costuma enfrentar um período de baixo faturamento no verão. A taxa de ocupação hoteleira da capital gaúcha ficou em apenas 35% em fevereiro do ano passado. Mas certamente dará um salto este ano com os 100% que vai atingir nos cinco dias do fórum, mesmo que nos outros dias o movimento seja fraco. O presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Porto Alegre, Ricardo Krüger Ritter, lembra que a primeira edição do evento, em janeiro de 2001, elevou a média mensal, inferior a 50%, para 54%. A rede hoteleira da capital vai abrigar 10 mil visitantes, sobretudo convidados, palestrantes e jornalistas estrangeiros. Outros 2 mil serão encaminhados à Serra. Os demais participantes serão hospedados na rede alternativa montada pelo Porto Alegre Turismo Escritório Municipal em motéis, albergues, clubes e residências particulares que estão se cadastrando para recebê-los. Há, ainda, o acampamento da juventude, no Parque Harmonia, uma área de 10 hectares destinada a quem preferir viajar para o fórum com sua própria barraca.