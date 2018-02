A prefeita foi submetida a um procedimento cirúrgico para fechamento de forame oval (um orifício no septo entre os dois átrios cardíacos direito e esquerdo), por via percutânea com prótese. Micarla está internada na Unidade Cardiológica do hospital. A equipe médica que acompanha a prefeita é coordenada pelo médico Roberto Kalil Filho.