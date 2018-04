Hospital avalia doação de órgãos de Clodovil Hernandes

Caso a doação seja considerada viável pelos médicos, serão retiradas as córneas, a íris, o fígado e o coração do deputado. O corpo do parlamentar será velado no Salão Verde da Câmara, de onde seguirá para São Paulo, onde será velado novamente.

O estado de saúde do deputado, em coma profundo, piorou na tarde de ontem em razão de uma parada cardiorrespiratória de cinco minutos. Clodovil já havia sofrido um AVC em 2007. O suplente Jairo Paes Lira, do PTC de São Paulo, assumirá a vaga do deputado.