Hospital ainda não divulgou boletim sobre José Alencar O Hospital Sírio-Libanês ainda não divulgou o boletim sobre o estado de saúde do vice-presidente da República, José Alencar, previsto para o meio-dia. Alencar foi internado às 22h30 de ontem. O vice-presidente, que sofre de câncer no abdome, tinha sido internado no dia 3 de janeiro para sessões de quimioterapia. Alencar deixou o hospital no dia 6, retornando ontem à noite.